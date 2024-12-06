Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Она получена биотехническим путем и не содержит вируса SARS-CoV-2.

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц — Гам-VLP-мультивак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2», — уточняется в сообщении министерства.

Отмечается, что вакцина получена биотехнологическим путем. При ее создании не был использован патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Такие вакцины являются препаратами нового поколения, которые влияют на человеческий организм более благотворно, чем их живые аналоги на основе вирусов.

COVID-19

Крупнейшая пандемия XXI века началась из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США завершили расследование происхождения и распространения вируса COVID-19.

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