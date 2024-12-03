На деньги налогоплательщиков США: завершено расследование появления COVID-19

Опубликованный 500-страничный доклад проливает свет на происхождение смертоносного вируса.

Конгресс США подвел итоги двухлетнего расследования о COVID-19. Специальный комитет выпустил 500-страничный отчет о возникновении и распространении коронавируса.

Американские чиновники подтвердили, что он наиболее вероятно появился в лаборатории в Ухане. А в утечке они косвенно обвинили китайских ученых, ведь в центре, по заявлению конгрессменов, якобы, не соблюдались правила техники безопасности.

При этом в Вашингтоне признали, что лаборатория проводила исследования, в том числе и на деньги американских налогоплательщиков. Также в Конгрессе заявили, что правительство Штатов оказалось не готово к распространению COVID-19 и не смогло проконтролировать распределение финансовой помощи.

Так, за время пандемии в результате мошеннических схем из бюджета США было похищено свыше 190 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главным очагом распространения пандемии COVID-19 был признан рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Все первые пациенты, обратившиеся с жалобами на плохое самочувствие, посещали это место и имели схожие симптомы.