Роковая случайность или суицид? Как на самом деле погиб певец Мурат Насыров

Исполнителю хита «Мальчик хочет в Тамбов» 13 декабря исполнилось бы 55 лет.

Певцу Мурату Насырову, известному такими хитами, как «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Эти лунные ночи», «Кто-то простит» и другими, 13 декабря могло исполниться 55 лет, если бы не трагедия, произошедшая в ночь на 20 января 2007 года. Тогда артиста нашли мертвым под балконом его московской квартиры.

Насырову было всего 37 лет, его смерть стала шоком для поклонников и друзей. До сих пор они не могут понять, что произошло с певцом той ночью: роковая случайность или осознанное самоубийство.

Наркотики или неосторожность?

Дружинин Алексей/ТАСС

Новость о смерти Насырова облетела СМИ утром 20 января 2007 года. Писали, что о трагедии сообщила неизвестная женщина. Она позвонила около половины двенадцатого ночи в полицию и рассказала, что на улице Вучетича рядом с жилым домом нашли тело Мурата Насырова.

Также из публикаций следовало, что смерть популярного исполнителя была загадочной и оставляла множество вопросов.

«Тело певца было обнаружено возле его дома, на улице Вучетича, дом 15. Насыров, предположительно, покончил с собой. По данным следствия, Мурат держал в руках православную икону, а в момент гибели находился в состоянии наркотического опьянения», — писала тогда Lenta.ru.

Позднее трагическая смерть Насырова обрастала все более странными и загадочными деталями. К примеру, стало известно, что в руках певец держал вовсе не икону, а собственный портрет. Кроме того, в момент гибели он был облачен в свой лучший концертный костюм, а на шее у него висел на ремне любимый фотоаппарат.

Эти странные подробности породили у поклонников и журналистов две противоположные версии смерти Насырова. По одной из них, певец перед гибелью принял наркотики и пребывал в состоянии измененного сознания, что и привело к трагедии.

По другой версии, Насыров вовсе не помышлял о суициде, а всего лишь искал удачный ракурс для фотосъемки, но слишком увлекся и забыл о предосторожности. То есть причиной смерти стала нелепая роковая случайность.

Хотел залезть на крышу

Крючков Никита/ ТАСС

Последними Насырова видели в живых его сын Аким, дочь Лия и теща Грета Бойко, которые вместе с ним находились в квартире. Жена певца Наталья Бойко в момент трагедии была в гостях у друзей. Теща певца сообщила, что супруги незадолго до этого поссорились, поэтому Наталья поехала на вечеринку одна.

Из слов Греты Бойко также следует, что Насыров перед смертью вел себя странно, если не сказать неадекватно. Певец сильно нервничал и метался по квартире из угла в угол. Потом он исполнил несколько своих песен и выбежал в подъезд, откуда хотел выбраться на крышу, перебудив при этом соседей. Все это время Насыров якобы кричал, что его призывают небеса и погибший друг. Теще с трудом удалось его успокоить и увести домой.

Супруга Насырова в считанные минуты после случившегося была дома. В ответ на все расспросы она твердила, что певец просто хотел поправить телевизионную антенну, но поскользнулся и сорвался вниз. При этом она категорически опровергла версию о том, что к трагедии могли привести сильнодействующие вещества.

«Меня много раз спрашивали, а не наркоман ли он. Конечно, нет. Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем», — говорила позднее супруга исполнителя в интервью федеральному телеканалу.

Слова Натальи Бойко подтверждает посмертная экспертиза тела Насырова. Вскрытие, произведенное в Боткинской больнице, показало, что следов сильнодействующих веществ в организме певца не было.

Страдал от депрессии и бессонницы

www.globallookpress.com/Igor Primak

В то же время супруга Насырова призналась, что знаменитость в последние годы жизни испытывал проблемы с психикой. По словам Бойко, еще в 2000-м, после рождения сына Акима, артист начал страдать бессонницей. Одновременно его стало одолевать постоянное чувство беспокойства, тревожности и беспричинного страха, а также галлюцинации.

«У него стали проявляться депрессивные моменты и срывы. Он мог рассказать о своем состоянии, но причину назвать не мог», — рассказала супруга певца.

Насыров настолько измучился, что даже обратился к врачам. Те посоветовали ему снизить интенсивность рабочего графика и больше отдыхать, а также прописали препараты. Какие именно, Бойко не назвала. При этом она не верит, что певец вынашивал осознанную идею покончить с собой.

«Я не думаю, что Мурат не хотел жить. Может, в тот роковой момент именно его состояние сыграло главную роль», — отмечала она.

Шокировала смерть друга

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Могла ли на самом деле депрессия толкнуть Насырова на самоубийство? О том, что в последние годы жизни она сильно тяготила его, говорили не только родные, но другие люди, близко знавшие его. Певца якобы угнетало клеймо «звезды 1990-х» и осознание того, что слава, ради которой он приехал в Москву, осталась в прошлом.

Негативно влиял и застой в творчестве, поскольку новые песни Насырова нигде не принимали. Ходили слухи даже, что на почве невостребованности певец якобы вступил в секту и впал в зависимость от наркотиков и алкоголя.

Кроме того, есть предположение, что душевное равновесие Насырова сильно подорвала смерть его близкого друга Баглана Садвакасова — гитариста популярной группы «А’Студио». Летом 2006 года музыкант погиб в автокатастрофе. Говорят, что певец после случившегося долго не мог прийти в себя, и у него на почве сильного шока начались видения: погибший друг будто бы звал его к себе.

Также известно, что незадолго до трагедии Насырова избили бандиты. Исследование показало, что в головном мозге после этого произошли изменения, однако медики утверждали, что это не могло стать причиной серьезного психического расстройства.

Впрочем, как бы сильно ни страдал Насыров от депрессии и ударов судьбы, он никогда бы не решился на самоубийство, так как слишком любил свою семью. В этом уверена не только супруга певца, но и его друзья.

«Нужно очень хорошо знать Мурата, чтобы делать такие выводы. Он никогда бы не покончил жизнь самоубийством, потому что он любил своих детей, он ответственный человек, очень щепетильный», — заявил продюсер и медиаменеджер Арман Давлетьяров.

Собирался жениться и спеть на «Евровидении»

Микляев Сергей/ТАСС

Последние дни жизни Насырова также не говорят о том, что он собирался покончить с собой. Напротив, певец подчеркивал, что впереди у него «планов громадье». Так, в интервью, которое он дал 18 января 2007 года, буквально за день до трагедии, артист сообщил о подготовке к концерту, намеченному на конец марта. Также он поделился планами на выпуск нового альбома.

В свою очередь, коллеги Насырова утверждали, что певец работает над особенной песней, с которой рассчитывает выступить на «Евровидении».

Кроме того, незадолго до гибели артист публично объявил о том, что 21 марта официально женится на своей супруге Наталье, с которой до этого, в 1999 году, они сочетались браком по уйгурской традиции. Певец даже назвал точное число приглашенных на свадьбу гостей — 120.

Похоже, что тайну своей гибели Мурат Насыров унес с собой на тот свет, и выяснить, что же на самом деле произошло с ним той роковой ночью, уже не представляется возможным.

Певца похоронили на его родине в Алма-Ате, рядом с могилой его отца на кладбище «Заря Востока». Его супруга Наталья после трагедии продолжила вместе с детьми жить в той же московской квартире на улице Вучетича и бережно сохранять обстановку, которая была при жизни певца.

В 2015 году на одном из вокальных телешоу друг Насырова — певец Батырхан Шукенов исполнил его хит «Я — это ты». А вскоре, в том же году, ушел из жизни вслед за своим другом.

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