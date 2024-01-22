«Без желания продаться»: певец Айвазов раскрыл главный приоритет артистов 90-х

За последние двадцать лет отечественный шоу-бизнес претерпел такие изменения, о которых некоторые музыканты все еще говорят не без дрожи в голосе.

Сегодня многие знаменитости уже не скрывают, что в период «лихих 90-х» артисты отечественного шоу-бизнеса располагали совсем другими приоритетами, нежели сегодня. Теперь во главу угла певцы и актеры ставят деньги, а еще двадцать лет назад их интересы были совсем иными.

В беседе с 5-tv.ru за кулисами дискотеки «Суперстар» музыкант Александр Айвазов подсветил главную проблему исполнителей того периода, подчеркнув: если бы Мурат Насыров или Марина Хлебникова, гремевшие в публичном поле со своими хитами еще два десятилетия назад, гнались бы за деньгами, их сегодняшняя жизнь сложилась совсем иначе. В текущих условиях друзья пережившей пожар артистки всем миром вынуждены были собирать деньги на ремонт в квартире.

«Все артисты 90-х жили не за бабки. Они жили за какой-то жизненный принцип. Кто-то жил в училищах, кто-то учился в консерваториях. Все они хотели реализоваться, стать полноценной музыкальной единицей. У них не было желания продаться, как продаются сейчас практически все. Это была проблема Мурата Насырова, Марины Хлебниковой и других. Если кто-то вовремя это понял, это было счастьем человека», — подметил он.

По признанию самого Айвазова, еще несколько лет назад и его предследовала череда бед. Главным человеком, которому он многим обязан, стала супруга Екатерина. Жена оказалась рядом с певцом в самый непростой для него момент и буквально спасла его от уныния.

«Я очень благодарен своей супруге Екатерине. Потому что если бы не она, я не стоял бы сейчас рядом с вами. У меня тоже были определенные проблемы. Если бы не она, я бы не смог сам разобраться со всем этим: и с одним, и со вторым и с третьим. Артисты 90-х очень подвержены этому», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, кто помог Александру Айвазову побороть тягу к алкоголю.