Звезду k-рор обвинили в школьном буллинге

Участника бойз-бенда NCT Джэхена обвиняют в школьном буллинге. Такое заявление на платформе Nate Pann сделал его бывший одноклассник.

Парень рассказал, что Джэхен плохо относился к своим одноклассникам. Но больше всего агрессии проявлял к одному ученику, чье имя автор не раскрывает. Он называет его просто «А». Одноклассник звезды подтвердил свое знакомство с певцом фотографиями школьных лет.

По его словам, звезда издевался над соучеником, выбрасывал его вещи в мусорное ведро, поливал мальчика всевозможными напитками, бросал в него бумагу и считал «А» «психически больным». К тому же, он еще и говорил другим, чтобы они насмехались над парнем и унижали его. Мальчик не выдерживал такого буллинга и часто плакал на уроках.

Также автор публикации отметил, что Джэхен грубо вел себя на уроках. Ему делали замечания за использование нецензурной лексики, выкриков без причины и насмешки над преподавателями.

Одноклассник звезды k-pop уверяет, что участник бойз-бенда в подростковые годы был связан с некими «группировками».

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