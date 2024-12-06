Посольство РФ призвало российских граждан покинуть Сирию

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 51 0

Такое решение были принято из-за обострения военно-политической ситуации в стране.

Посольство РФ призвало российских граждан покинуть Сирию

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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Россиян призвали покинуть Сирию. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.

Отмечается, что в результате сложной военно-политической обстановки в Сирии все российские граждане, находящиеся там, должны незамедлительно покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты.

В то же время посольство РФ и консульский отдел в Дамаске продолжают свою работу в штатном режиме. Аналогичное заявление поступило и от посольства КНР для своих граждан.

В Сирии началась новая волна противостояние с террористами. Радикалы атаковали позиции правительственных войск и заняли десятки деревень, а также часть Алеппо. Вооруженные силы России помогли сирийским коллегам оборвать окружение под городом. Накануне сирийская армия и ВКС РФ за сутки уничтожили до 100 террористов, до того — свыше 300 боевиков и 63 единицы техники. Меж тем, глава российского МИД Сергей Лавров обсудил обстановку в Сирии со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Стороны договорились о совместных действиях для стабилизации ситуации в арабской республике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Небензя уличил США и Украину в поддержке террористов в Сирии.

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Посольство РФ призвало российских граждан покинуть Сирию

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