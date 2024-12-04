«Прослеживаемый след»: Небензя уличил США и Украину в поддержке террористов в Сирии

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Небензя уличил США и Украину в поддержке террористов в Сирии

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Несмотря на западную поддержку, боевикам не удается дестабилизировать ситуацию в стране.

Террористы в Сирии получают поддержку от США и их союзников. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Он подчеркнул, что Вашингтон всеми силами пытается сохранить фактическую оккупацию северо-восточных территорий страны. Им в этом помогают и украинские боевики. Небензя добавил, что террористы в Сирии не просто не скрывают, что получают поддержку от Киева, но и откровенно бравируют этим.

«В этом контексте хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след Главного управления разведки (ГУР) Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков, действующих на северо-западе страны. Сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», — указал Небензя.

Но несмотря на западную поддержку, террористы сдают позиции. Сирийская армия установила контроль над частью районов в провинции Хама. Также активные боевые действия продолжаются и в провинциях Идлиб и Алеппо.

Вооруженные силы Сирии при поддержке российских ВКС наносят ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам боевиков. В их числе командные центры и склады боеприпасов. За последние сутки было ликвидировано до сотни террористов, уничтожено 12 танков и 27 единиц автомобильной техники.

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