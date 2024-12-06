Месси объявили самым ценным игроком сезона в MLS

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Аргентинец с лета 2023 года выступает за американский клуб «Интер Майами» и носит повязку капитана.

Месси объявили самым ценным игроком сезона в MLS

Фото: Reuters/Sam Navarro

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Главная лига футбола США (MLS) признала самым ценным игроком сезона нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Лионель Месси — MVP Главной лиги футбола имени Лэндона Донована 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы лиги в X.

Лионель Месси — аргентинский футболист, с июня 2023 года — нападающий и капитан клуба американской высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», капитан сборной Аргентины, чемпион мира, чемпион Южной Америки.

Президент Аргентины Хавьер Милей ранее назвал Месси величайшим футболистом всех времен, даже лучше Диего Марадоны.

«Месси — величайший футболист всех времен. Он феномен. У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире. Я общался с Папой Римским, с королевой Нидерландов Максимой. Может быть, мне повезет, и я поговорю с Месси», — сказал президент Аргентины.

Милей добавил, что Марадона был, конечно, замечательным игроком, но все-таки не лучшим, в отличие от Месси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве состоялась премьера драмы о легендарном футболисте Федоре Черенкове.

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