В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на двух учеников школы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 75 0

Предположительно, конфликт между подростками произошел из-за громкой музыки.

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

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В краснодарской школе № 94 восьмиклассник напал с ножом на учеников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предположительно, двое мальчиков 2011 и 2009 годов рождения громко слушали музыку, когда к ним подошел парень постарше и сделал замечание. Между школьниками завязался конфликт, в результате которого поругавший мальчиков парень выхватил нож и ударил им оппонентов.

По предварительной информации, восьмиклассник ударил школьников ножом по меньшей мере десять раз. Пострадавшие экстренно госпитализированы. У одного из них диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, живота и левого бедра, у другого — колото-резаные раны ноги.

О судьбе подростка, который нанес мальчикам ножевые ранения, пока ничего не сообщается. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Информацию о случившимся РИА Новости подтвердили в региональной прокуратуре. Помимо двух школьников, которые получили колото-резаные раны, еще двое после потасовки остались с синяками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чебоксарах подросток забрал из школьной столовой нож и угрожал им в здании учреждения окружающим.

Мальчика быстро задержал школьный охранник, в результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли правоохранители.

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