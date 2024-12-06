«Вклад в победу»: Кириенко обратился к участникам фестиваля «Время выбрало нас»

Кириенко: написанные в ходе СВО песни станут народными и любимыми
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Гала-концерт фестиваля прошел в театре российской армии в Москве.
Песни, написанные в ходе специальной военной операции, станут народными и всеми любимыми. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в обращении к участникам и зрителям гала-концерта фестиваля «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас», прошедшего в Центральном академическом театре российской армии в Москве.
«Этот фестиваль и каждая песня, которая сегодня будет звучать, — это тоже вклад в победу. Потому что в каждой песне звучит правда, в каждой песне звучит вера. Потому что каждая из этих песен соединяет ребят, которые сегодня на передовой, тех, кто их ждет здесь, и всю нашу большую страну», — сказал Кириенко.
Также он выразил благодарность участникам спецоперации, отметив их важную роль в защите будущего России.
Музыкальный фестиваль «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас» посвящен песням, написанным участниками и ветеранами спецоперации, их родственниками, а также волонтерами и очевидцами событий.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с целью выявления и популяризации талантливых произведений песенного творчества участников спецоперации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла церемония вручения премии «Семья защитников Отечества».
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