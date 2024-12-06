Кириенко вручил премию «Торнадо» родным погибшего на СВО мастера по единоборствам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Национальный совет айкидо России в этом году ввел особую номинацию премии — «На службе Отечества».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил премию «Торнадо» семье погибшего на спецоперации мастера боевых искусств Андрея Беседина.

«Для меня большая честь сегодня вручить премию „Торнадо“ жене и сыну погибшего мастера айкидо, мастера боевых искусств Андрея Юрьевича Беседина», — сказал Кириенко в ходе торжественной церемонии вручения национальной премии «Торнадо» в Концертном зале Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

Кириенко отметил, что в этом году решением президиума Национального совета айкидо России введена особая номинация — «На службе Отечества».

«Несмотря на то, что айкидо — миролюбивое боевое искусство, в котором нет атаки, а есть только защита, — это боевое искусство. И люди, выбравшие этот путь, — это воины, бойцы. А в период, когда против нашей страны ведется война, главный путь воина — это, конечно, встать на защиту своей Родины», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента.

Кириенко добавил, что сегодня в ходе спецоперации настоящее мужество проявляют многие российские мастера боевых искусств разных видов и стилей. Все они героически сражаются на передовой, рискуя жизнью, а порой и отдавая ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кириенко обратился к участникам и зрителям гала-концерта фестиваля «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас».

Тема:
Спецоперация
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