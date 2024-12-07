Полиция назвала предварительную причину поножовщины в школе Краснодара

В результате конфликта травмы получили пятеро детей.

Конфликт с применением холодного оружия в краснодарской школе мог произойти из-за того, что двое мальчиков защищали от нападавшего девочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался», — цитирует собеседника агентство.

Пострадавшая девочка не получила ранений. У нее диагностировали только синяки и ссадины.

Конфликт в школе № 94 произошел вечером 6 декабря. Сперва сообщалось, что одна компания подростков придралась к другой, потому что те громко слушали песни с матерными словами. Предварительно, между школьниками разгорелась драка, в результате которой восьмиклассник, сделавший замечание, выхватил нож и нанес им ранения оппонентам.

По последним данным, в результате конфликта пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы, а еще двое получили легкие травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту поножовщины в краснодарской школе.