Полиция назвала предварительную причину поножовщины в школе Краснодара
РИА: Конфликт между школьниками в школе Краснодара мог произойти из-за девочки
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате конфликта травмы получили пятеро детей.
Конфликт с применением холодного оружия в краснодарской школе мог произойти из-за того, что двое мальчиков защищали от нападавшего девочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался», — цитирует собеседника агентство.
Пострадавшая девочка не получила ранений. У нее диагностировали только синяки и ссадины.
Конфликт в школе № 94 произошел вечером 6 декабря. Сперва сообщалось, что одна компания подростков придралась к другой, потому что те громко слушали песни с матерными словами. Предварительно, между школьниками разгорелась драка, в результате которой восьмиклассник, сделавший замечание, выхватил нож и нанес им ранения оппонентам.
По последним данным, в результате конфликта пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы, а еще двое получили легкие травмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту поножовщины в краснодарской школе.
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