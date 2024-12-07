Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

Весной и осенью 2025 года кольца Сатурна дважды исчезнут для наблюдателей

Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут с Земли

Фото: www.globallookpress.com/NASA/Hubble

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Такое космическое явление происходит всего раз в 15 лет.

Кольца Сатурна дважды исчезнут с Земли для наблюдателей в 2025 году — это явление можно будет заметить весной и осенью. Об этом научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий рассказал в беседе с РИА Новости.

«Раз в 15 лет, то есть два раза в орбитальный период Сатурна (год на Сатурне длится 30 земных лет), происходит исчезновение колец Сатурна. Дело в том, что мы (наблюдатели на Земле) оказываемся в той же плоскости, что и кольца этой планеты. И мы их видим тогда с ребра, а кольца очень тонкие — это порядка 30 метров толщины. При этом расстояние от Земли до Сатурна более миллиарда километров, поэтому, по сути, для нас они исчезнут, даже если наблюдать в самый большой телескоп», — объяснил Короткий.

По его словам, такое интересное космическое явление можно будет наблюдать весной и осенью будущего года, при этом в другое время кольца будут видны только очень тонкой полоской. Такое происходит раз в 15 лет, уточнил ученый.

Однако весной заметить изменения в окольцованной планете будет невозможно — помешает Солнце. А вот осенью пропажу колец можно наблюдать при помощи телескопа с хорошим увеличением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2. 1А».

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