«Синяки и порванный ранец»: как понять, что вашего ребенка травят в школе

Особенно часто с травлей сталкиваются дети с лишним весом. Однако, по словам эксперта, такая проблема может настигнуть любого ребенка.

Подростковый буллинг — отнюдь не новое явление. Да, слово современное, однако травля в школе преследовала и наших родителей, и их предков, в том числе.

Постоянные оскорбления со стороны сверстников и драки могут нанести ребенку непоправимую психологическую травму. Как распознать, что ваш ребенок столкнулся с буллингом, и как правильно вести себя в этой ситуации — в беседе с 5-tv.ru объяснила детский эндокринолог, основательница школы питания Seeds Юлия Сидорова.

«Каждый ребенок может столкнуться с буллингом, однако особенно этому подвержены дети с лишним весом и ожирением. Это, к сожалению, нам подтверждают исследования», — отметила эксперт.

Однако родители могут предотвратить усугубление ситуации пресечь проблему на корню.

«Нужно анализировать его поведение. Например, ребенок резко перехотел ходить в школу и резко хочет сменить секцию и сферу своих интересов. При этом вы видите какие-то физические сигналы и повреждения, например, порванный ранец или какие-то пятна и порванную одежду. Или, например, это могут быть синяки на теле ребенка. Также, если ребенок внезапно стал замкнутым, необщительным, это тоже может указывать на то, что ребенок подвергается буллингу», — советует Сидорова.

При этом проблема не всегда решается так просто, как кажется. Чтобы не ошибиться, родителям стоит помнить о ряде правил.

«Бесполезно драться с агрессором, бесполезно игнорировать проблему. Мы должны научить ребенка, что пытаться наладить отношения — это тоже, к сожалению, в данном случае бесполезно. Бесполезно угрожать, искать причину в себе, думать, что само это все растворится», — считает врач.

По ее словам, важно донести до ребенка, что он может не молчать и обратиться за помощью к родителям.

«Важно понимать, что здоровая атмосфера в семье очень сильно будет помогать ребенку в отношении буллинга. Если мама или папа говорят о том, что верят, слушают ребенка, он будет чувствовать поддержку дома. Если ребенка уважают, не ущемляют и не используют агрессивные методы воспитания, то он с меньшей вероятностью станет жертвой буллинга», — отметила Сидорова.

Ребенку стоит объяснить, что он должен четко чувствовать свои границы. Причем как психологические, так и физические.

«Ребенок должен уметь постоять за себя, в том числе физически. Да, даже девочки», — утверждает собеседница.

Родителям нельзя забывать, что, прежде всего, необходимо выстроить доверительные и комфортные отношения в семье. Если подросток не чувствует атмосферу доверия, то он никогда не расскажет вам о своих проблемах.

«В первую очередь вы должны обращаться к учителям, писать заявления, просить о помощи и предлагать решать конфликт, а не угрожать, потому что, к сожалению, угрозы мало что меняют. Важно понимать, что дети-агрессоры — это часто те, кого не долюбили в семье. Поэтому ваш путь, как родителя, — это не угрожать, а остановить буллинг и предложить решение», — отметила эксперт.

Также важно помнить, что школа обязана обеспечивать безопасные условия для абсолютно всех учеников. Поэтому надо смело идти на диалог с сотрудниками заведения.

«Не бойтесь действовать прямо, не бойтесь общаться с родителями агрессора, со школой. Помните, что дети ждут от нас защиты, примера, любви дома и принятия», — подчеркнула врач.

Сидорова напомнила, что дети, для которых выстроили комфортную атмосферу дома, вероятнее всего, не столкнутся с буллингом. Именно поэтому очень важно работать как над эмоциональным интеллектом ребенка, так и над своим собственным, чтобы подавать ему пример.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый закон о борьбе с травлей в школе поможет «буллеру» исправиться.