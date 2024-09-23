Новый закон о борьбе с травлей в школе поможет «буллеру» исправиться

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

В Госдуме идет разработка закона о борьбе с травлей в школах

Новый закон о борьбе с травлей в школе поможет «буллеру» исправиться

Фото: 5-tv.ru

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Для обидчика будет разработан целый курс реабилитации.

В Госдуме идет разработка закона о борьбе с травлей в школах. Согласно его положениям, «буллерам» придется проходить специальные «реабилитационные курсы», включающие в себя несколько этапов. Об этом пишет РБК со ссылкой на автора проекта Артема Метелева, занимающего в Госудуме пост председателя комитета по молодежной политике.

«Реабилитация» может включать в себя, например, сеансы с психологом или занятость в волонтерских проектах, а одной из важнейших составляющих процесса станет непосредственное участие в нем родителей «буллера».

Кроме того, в законе будет четко указано определение понятия «травля», а именно — регулярные и намеренные действия несовершеннолетнего, целью которых является унижение другого человека.

Подчеркивается, что главная цель законопроекта — не в наказании обидчика, а в исправлении поведения тех, кто занимается «буллингом» в школах страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российских образовательных учреждениях появилась новая форма травли. Педагоги относят ее к кибербуллингу. В основе новой формы травли лежит игнорирование.

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