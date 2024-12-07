Обувную компанию Ralf Ringer признали банкртом

Решением суда в отношении предприятии-должника вводится конкурсное производство.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер» — головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в решении суда.

Указывается, что иск к обувной компании подало ООО «Стивали» в июне 2023 года. Сумма задолженности Ralf Ringer не раскрывается.

Ранее прокуратура Москвы сообщала о предстоящем суде над гендиректором Ralf Ringer за уклонение от уплаты НДС почти на 600 миллионов рублей. Дело направлено на рассмотрение в Останкинский районный суд.

По данным прокуратуры, руководитель компании и его пособник использовали подконтрольное ООО «Промснабпоставка» для включения в налоговые декларации ложных сведений о взаимоотношениях с компанией.

Ранее стало известно, что градообразующее предприятие Орловской области — завод «Промцеолит» — может быть признано банкротом. Компания, производящая добавки к стройсмесям и кормам для животных, задолжала более 90 миллионов рублей за маркетинговые услуги. При этом установлено, что средства на возврат долга у завода имеются, однако их выводят со счетов предприятия прямиком на счета его нового владельца — Александра Казаченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арбитражный суд Москвы признал банкротом известного блогера Елену Блиновскую. До этого следствие установило, что звезда соцсетей использовала схему дробления бизнеса и с 2019 года по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.