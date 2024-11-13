Суд признал Елену Блиновскую банкротом

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 25 0

В ее отношении будет введена процедура реализации имущества.

Суд признал Елену Блиновскую банкротом

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Арбитражный суд Москвы признал известного блогера Елену Блиновскую банкротом. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Признать банкротом Блиновскую Елену… Ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — огласил решение судья.

Известно, что стоимость дома Блиновской в Millennium Park составляет около 600 миллионов рублей.

В ходе заседания судья обратил внимание на то, что блогер не спешит продавать имущество тянет время.

Арбитражный адвокат Блиновской Иван Морозов заверил суд, что все долги блогера будут погашены до конца декабря.

Елена Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть территорию РФ. Ей были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, и с 2019 года по 2021 год она не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Блогер свою вину по этому обвинению признала. Однако обвинения в легализации средств она категорически отвергает.

В декабре 2023 года Блиновскую проверяли на нарушение условий домашнего ареста после того, как она устроила вечеринку у себя дома, кадры с которой были выложены в интернет ее друзьями. Поле этого в январе этого года блогеру изменили меру пресечения и отправили ее в СИЗО «Печатники».

Ранее 5-tv.ru сообщал, розыск бизнесмена Алексея Блиновского прекращен. Уголовное дело о неуплате налогов в отношении него также приостановлено.

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