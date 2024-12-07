Почти 150 тысяч граждан Южной Кореи пришли на митинг за отставку президента

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Одновременно в центре Сеула собрались представители пропрезидентского консервативного лагеря.

Почти 150 тысяч граждан Южной Кореи пришли на митинг за отставку президента

Фото: Reuters/Kim Soo-hyeon

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Около 149 тысяч митингующих собрались возле здания Национального собрания в Сеуле с требованием решения по импичменту президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что 149 тысяч — это неофициальная оценка, тогда как организаторы акции утверждают об одном миллионе участников акции.

Одновременно в центре столицы собрались представители пропрезидентского консервативного лагеря. Их количество оценивают в 20 тысяч человек.

Ранее в этот день стало известно, что Юн Сок Ель выступит с обращением к нации перед голосованием по вопросу его импичмента. До этого глава государства принес извинения гражданам за объявление военного положения и пообещал взять на себя ответственность за ситуацию и не пытаться избежать наказания. В правящей партии страны в то же время заявили о неизбежной отставке президента.

Южная Корея 3 ноября едва не оказалась на грани государственного переворота. Военное положение было отменено через несколько часов после объявления. Оппозиция инициировала импичмент, который будет принят, если за него будут отданы две трети голосов депутатов. Кроме того, президента могут обвинить в госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Южной Кореи внес на рассмотрение предложение об импичменте президента страны Юн Сок Еля.

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