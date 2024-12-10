Никаких шуток: Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США

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Дональд Трамп предложил принять Канаду и Мексику в состав США

Фото, видео: Reuters/Брайан Снайдер; 5-tv.ru

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Почему республиканец считает такой вариант обоснованным?

Дональд Трамп предложил принять Канаду и Мексику в состав США, и уже без шуток. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

По мнению избранного президента, если Вашингтон субсидирует эти страны, то они должны стать новыми штатами. Всего США выделяет на Канаду и Мексику около 400 миллиардов долларов в год.

Прежде Трамп уже угрожал соседям. Он обещал в первый же день президентства ввести 25% пошлины на торговлю с ними. Обосновал он это нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. На что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство примет ответные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп призвал отменить право на получение гражданства США по рождению. Новый глава Белого дома назвал это «смешным».

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