Главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 58 0

С флагштока в Киеве сняли главный флаг Украины

В Киеве сняли главный флаг Украины

Фото: www.globallookpress.com/Ximena Borrazas

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Флаг считается самым большим в стране.

В Киеве главный флаг Украины сняли с флагштока из-за повреждений. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской администрации.

«В Киеве главный флаг страны временно сняли для замены полотнища… Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря», — уточнили в пресс-службе властей.

Флаг, установленный около монумента «Родина-мать» в Киеве, считается самым большим в стране. Размер главного флага Украины — 24 метра в длину и 16 метров в ширину, высота — около 90 метров. 

Символично, что накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что боевики ВСУ находятся на грани разгрома, в то время как российская армия продолжает удерживать преимущество на линии боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что Россия уже близка к достижению целей СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине военкомов наделили новыми полномочиями: теперь они могут хватать людей на улицах без разрешения полиции.

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