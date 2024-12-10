В России детей мигрантов не будут брать в школу без знания русского языка

Дети мигрантов, которые не знают русский язык, не смогут пойти в российскую школу. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Как отмечают депутаты, почти каждый второй ребенок из приезжей семьи не говорит по-русски. Из-за незнания языка проблемы в общении с ними возникают у одноклассников и педагогов. Поэтому перед поступлением детей мигрантов предлагают тестировать.

Критерии для оценки знаний установит Рособрнадзор. Рассмотрение законопроекта продолжится завтра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России призвали создать центры для обучения детей мигрантов русскому языку. В ноябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке».