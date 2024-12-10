В России призвали создать центры для обучения детей мигрантов русскому языку

Глава СПЧ Фадеев призвал строить центры обучения детей мигрантов русскому языку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В ноябре президент Владимир Путин заявлял, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке».
Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов. Об этом заявил председатель Совета по развитию общества и правам Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку (для детей мигрантов — Прим.ред.), во всяком случае, если речь идет о российских гражданах», — отметил Фадеев.
Он также добавил, что в Госдуму направлено письмо с предложениями по финансированию проекта и поиску профильных преподавателей.
Известно, что в ноябре лидер государства заявлял, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке». Он отмечал, что в России нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что правительство РФ установило стоимость экзаменов по русскому языку для мигрантов.
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