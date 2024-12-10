Лут сообщила о плане Минсельхоза обеспечить лидерство России в сфере АПК

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Минсельхоз планирует обеспечить технологическое лидерство РФ в АПК через 12 лет

Минсельхоз планирует обеспечить технологическое лидерство РФ в АПК через 12 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В последнее время этой сфере не уделялось должного внимания из-за упора на увеличение объема поставок.

Министерство сельского хозяйства России планирует обеспечить технологическое лидерство в страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) за ближайшие 12 лет. Об этом глава Минсельхоза Оксана Лут заявила на XI конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в Москве.

«Надо не просто подтянуть нашу технологическую обеспеченность. Наверное, как (помощник президента России — Прим.ред.) Андрей Александрович (Фурсенко — Прим.ред.) сказал: выйти в лидерство. Мы очень надеемся, что в течение, может, шести лет не получится, но в 12 лет точно должны это сделать», — отметила Лут.

Она также напомнила, что Россия опирается на свою продовольственную безопасность при вопросах обеспечения суверенитета страны.

Глава министерства подчеркнула, что агропромышленный комплекс России может эффективно производить конечную продукцию. Однако из-за того, что основное внимание уделялось увеличению объемов производства, отрасль меньше занималась технологиями.

Для развития технологий в этой сфере был разработан новый национальный проект под названием «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он начнет действовать в 2025 году.

План по производству достаточного количества продовольствия уже перевыполнен, но есть перспективы для роста. Например, можно развивать производство ягод. В настоящее время Россия получает поддержку в этой области от Беларуси и других стран СНГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер России Дмитрий Патрушев оценил мощности Чишминского маслоэкстракционного завода в Башкортостане.

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