Патрушев оценил мощности Чишминского маслоэкстракционного завода в Башкортостане

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Завод производит порядка 70% от экспорта России в сфере АПК.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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В рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан вице-премьер России Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности Чишминского маслоэкстракционного завода.

На предприятии каждый день перерабатывается до одной тысячи тонн подсолнечника и более 600 тонн рапса, из чего удается получить свыше 300 тонн растительного масла. Этот продукт необходим, в том числе, для производства маргарина и майонеза.

Патрушева сопровождал ио премьер-министра Башкирии Андрей Назаров. Он заявил, что поставки подсолнечного масла от Чишминского МЭЗ занимают порядка 70% экспорта страны в сфере агропромышленного комплекса.

По словам Назарова, работе завода помогают меры господдержки. В результате в этом году ожидается объем 135 тысяч тонн подсолнечного и девять тысяч тонн рапсового масел.

«Последнее активно поставляется за рубеж. Только на днях один состав с 2,2 тысячи тонн продукции отправили в Китай, до конца года планируем поставить еще четыре», — указал Назаров в своей социальной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев и Ковальчук обсудили задачи Научно-экспертного совета Морской коллегии.

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