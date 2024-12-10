В Государственной думе торжественно открыли «Елку желаний» — благотворительная акция накануне Нового года проводится здесь уже в четвертый раз. На церемонии присутствовали руководители и представители фракций. На дереве — по традиции шарики с желаниями ребят, передают «Известия».

На многих игрушках — мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях. в частности, дети участников СВО. Политики по очереди сняли с новогоднего дерева по несколько шариков.

В «Елке желаний» который год участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Присоединиться может каждый — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.