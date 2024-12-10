Главная экоелка страны открылась в Москве

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 67 0

Главную экоелку России открыли в Московском зоопарке

Фото, видео: 5-tv.ru

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На ней — удивительные игрушки из вторсырья и природных материалов.

В Москве установили экоелку, украшенную игрушками из вторсырья или природных материалов. Их собственноручно сделали дети со всей России. Об этом рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она, а также директор Московского зоопарка Светлана Акулова торжественно перерезали красную ленту и поздравили всех с наступающим Новым годом.

Церемония открытия прошла в Московском зоопарке. Туда для того, чтобы увидеть свои работы, приехали призеры и победители премии «Экология — дело каждого».

«На этой елке — игрушки детей с каждого региона нашей большой страны. Каждый ребенок показал, как он любит свою страну, и из переработанных материалов, из ненужных вещей сделал ценную вещь — игрушку, и отправил ее в Москву», — подчеркнула Радионова.

Руководитель Росприроднадзора также поблагодарила Московский зоопарк за возможность поставить елку и провести мероприятие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что елка-рекордсмен от VK появилась в Парке Горького. Ее высота — больше 30 метров.

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