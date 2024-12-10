В Сеченовском университете прошла первая встреча иностранных выпускников

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 186 0

Сейчас здесь обучается более шести тысяч студентов более чем из 110 стран мира.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова 10 декабря прошла первая встреча общества иностранных выпускников университета.

.«Эта встреча является важным событием для Сеченовского университета. <…> В этом году исполняется ровно 75 лет, когда первый студент иностранного государства приехал обучаться в Сеченовку», — отметил первый проректор университета Андрей Свистунов.

По его словам, эта встреча является новым этапом развития международного медицинского образования. Он указал на необходимость продолжения развития образования в стенах учебного заведения, а также формирования нового потенциала гуманитарного сотрудничества на международном уровне. Свистунов уточнил, что сейчас в Сеченовском университете обучается более шести тысяч студентов более чем из 110 стран мира.

Завкафедрой фармацевтической и токсикологической химии Южно-Казахстанской медицинской академии (ЮКМА), выпускница Сеченовского университета Сауле Ордобаева рассказала, что они тесно сотрудничают с Первым МГМУ, в том числе в рамках программы академической мобильности. В девяностые связь оборвалась, но потом была восстановлена — сотрудничество длится уже более 20 лет.

Профессор кафедры общей гигиены МГМУ, профессор немецкой клиники «Шарите» Соня Свидзинская рассказала, что приехала учиться в учебное заведение в 1975 году.

«Приехала сюда с большими ожиданиями. <…> За время учебы мы получили отличное обучение. Нас обучали по всем основным дисциплинам, которые нам пригодились во время профессиональной жизни», — рассказала она.

Учеба в Сеченовском университете проходит по 12 программам специалитета и бакалавриата, восьми программам магистратуры, 46 ординатуры и 43 аспирантуры. Большую часть студентов составляют представители из Ирана, Азербайджана и Китая.

Выпускники Сеченовского Университета — это специалисты нового поколения, участвующие в трансформации систем здравоохранения разных стран мира.

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