Таганрог подвергся ракетной атаке

Повреждены промышленное предприятие и котельная.

В результате ракетной атаки со стороны ВСУ на Таганрог повреждения получило промышленное предприятие, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

«По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется», — сообщил глава региона в 5:49.

Также повреждена котельная. В 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение, заявила глава города Светлана Камбулова.

До этого она сообщила об атаке БПЛА в своем Telegram-канале, призывала жителей максимально себя обезопасить — спуститься в подвалы, на нижние этажи, туда, где нет окон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на производственном объекте в Брянске произошло возгорание. Причиной стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об инциденте сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Информация о раненых и погибших не поступала.