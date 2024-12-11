В Брянске произошло возгорание производственного объекта в результате атаки БПЛА

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 139 0

Раненых и погибших нет.

В Брянске произошло возгорание производственного объекта в результате атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На производственном объекте в Брянске произошло возгорание. Причиной стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об инциденте сообщает губернатор области Александр Богомаз.

«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано», — написал он в Telegram-канале.

Информация о раненых и погибших не поступала.

Ранее сообщалось об атаке десяти беспилотников ВСУ на Брянскую область. В результате никто не пострадал. Все объекты были ликвидированы силами ПВО. Один из сбитых БПЛА был самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра погибшего ребенка рассказала об атаке дрона ВСУ под Брянском. Нападение на мирных жителей было совершено в два часа ночи. Она уточнила, что все произошло в два часа ночи. Родители в этот момент находились в соседней комнате. Когда атака произошла, глава семейства пытался вытащить мальчика, поднимал балки. Однако ребенок погиб. 

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