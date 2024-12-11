«Серийный истец»: кто пытается украсть песни у «Руки вверх!»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 4 286 0

Жуков обратился к Бастрыкину с просьбой о защите прав на песни «Руки вверх!»

«Серийный истец»: экс-участник «Дом-2» пытается украсть песни у «Руки вверх!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Почти 20 лет назад он подписал с бывшим продюсером коллектива сомнительный документ, при помощи которого обманывается городские суды и вымогает деньги у стриминговых сервисов.

Солист и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой помочь защитить авторские права на песни его музыкальной группы. Об этом 5-tv.ru сообщила официальный представитель «Первого музыкального издательства», генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик.

По ее словам, владелец музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов, который в 2006 году подписал некий договор о «передаче прав на фонограммы» «Руки вверх!» с бывшим продюсером музыкального коллектива Андреем Маликовым — на тот момент он уже семь лет не имел никакого отношения к группе — сейчас блокирует фильм о группе на стриминговых платформах.

По словам Полианчик, Черкасов известен в России в качестве «серийного истца». Он то и дело пытается найти какие-то бреши в законодательстве, получить незначительные права на то или иное творчество, а потом вымогать деньги за использование контента с цифровых площадок, надеясь, что разбираться с документами и их подлинностью никто не станет.

«Характерно, что серийный истец даже не пытается судиться с кинотеатрами и прокатчиками, так как такое разбирательство потребовало бы доказательств правообладания, которых у Черкасова нет. Единственный инструмент, который, к сожалению, оказывается в распоряжении Черкасова и ему подобных — блокировка контента по решению МГС», — подчеркнула собеседница.

Так, сейчас он пытается добиться десяти миллионов рублей от «Кинопоиска» за стриминг фильма о «Руки вверх!».

В среду, 11 декабря, Жуков начал действовать решительно, пытаясь добиться справедливости с помощью Бастрыкина и Подносовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму «Руки Вверх!».

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