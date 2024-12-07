Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Обеспечительные меры наложены на фонограммы песен группы. Кто пытается отсудить у Сергея Жукова права на музыку?

Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Онлайн-кинотеатры стали получать от Роскомнадзора уведомления о необходимости убрать из их каталогов фильм «Руки вверх!». По данным журналистов издания «Ведомости», они связаны с определениями Мосгорсуда от 3–4 декабря, согласно которым на фонограммы песен одноименной группы, использованных в ленте, наложены обеспечительные меры.

Представители сервисов «Кинопоиск» и Start подтвердили информацию, во втором заявили, что намерены исполнять предписания, действовать в соответствии с требованиями закона, хотя и считают их в данном случае некорректными.

Фильм вышел в прокат 10 октября и уже окупился почти в тройном объеме. Однако споры относительно прав на музыку действительно ведутся и прямое отношение к ним имеют бывший продюсер группы «Руки вверх!» Андрей Маликов и музыкальное издательство «Джем». Солист коллектива Сергей Жуков также требовал через суд признания исключительных прав на песни.

Один из создателей картины, продюсер компании Yellow, Black and White Денис Жалинский утверждает, что все использованные фонограммы еще и написаны Жуковым, что еще раз подтверждает неправомерность блокировки.

«Мы подали ответные иски, в том числе возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки нашего контента», — сказал он.

Дело было возбуждено в ноябре 2024 года. В его рамках некое «неустановленное лицо», составило «фиктивные документы, якобы подтверждающие, в том числе, наличие прав ООО «Издательство Джем» на фонограммы песен, исполняемых группой «Руки вверх!».

Из-за этих документов, говорится в деле, Роскомнадзор и блокирует контент, материальный ущерб Сергею Жукову оценивается в 13,4 миллиона рублей. Юристы артиста заявляют о намерении недоброжелателей ликвидировать его фильм.

Ранее в интервью 5-tv.ru Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, упавшей в обморок из-за передозировки в одном из баров его сети «Руки Вверх!».

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