Разделят две женщины: тайны наследства Вячеслава Добрынина

Делить имущество артиста будут две его любимые женщины — жена и дочь.

Наследство народного артиста РФ Вячеслава Добрынина разделят его любимая супруга Ирина и дочь от первого брака Екатерина. Сайт KP.RU выяснил, что скорее всего жене достанется квартира в Хамовниках, один из домов и машина.

Композитор скончался 1 октября в возрасте 78 лет из-за последствий перенесенного инсульта. У него остались долги, которые он не успел выплатить. Речь идет об имущественном транспортном и земельном налоге, который составляет примерно один миллион рублей. Его оплатой займется супруга.

За почти сорок лет брака Добрынины приобрели общее имущество в Москве и Подмосковье. Известно о доме и земельном участке в восемь соток в СНТ «Урожай». Стоимость недвижимости здесь стартует от 70 миллионов рублей. Есть у них и еще один дом в Старой Рузе. Цена такого особняка стартует от 15,5 миллионов рублей.

Также супруги приобрели трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров в Хамовниках. Она может стоить около 80 миллионов рублей.

Помимо этого, у композитора в Москве была однокомнатная квартира, где ранее проживала его мама. Половина приобретенной в браке недвижимости принадлежит вдове Ирине, а вторая половина — Вячеславу. Половина эстрадного певца по закону делится между наследниками в равных долях.

По информации коллег артиста, Добрынин составил завещание, где все распределил между двумя любимыми женщинами. Ирина и Екатерина прекрасно ладят друг с другом.

Скорее всего, вопрос с наследством решен в завещании с учетом того, что дочь композитора живет в США.

Авторские отчисления за произведения композитора в месяц могут приносить до 400 тысяч рублей, по словам экспертов. Эти деньги также будут получать наследницы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вячеслав Добрынин смог сблизить разные поколения.