«Доктор Шлягер»: как Вячеслав Добрынин смог сблизить разные поколения

Музыка объединяет. Вот только поможет ли она семье композитора не рассориться в борьбе за многомиллионное наследство?

На этой неделе в Москве скончался Вячеслав Добрынин. Певец, композитор, «Доктор Шлягер», как его называли при жизни. Вячеслав Григорьевич написал более тысячи мелодий для эстрады и для кинофильмов, более 700 зарегистрировал в Российском авторском обществе.

Он был самым плодовитый мелодист Советского Союза. Кому достанется это наследие? Официально Добрынин был два раза женат. От первого брака — дочь, живет в Америке. Во втором детей не было. Сам Добрынин допускал, что во время гастрольной молодости мог стать отцом многих детей по стране, но ни одного из них официально при жизни не признал.

И, тем не менее, как минимум один такой неофициальный сын пришел на похороны Добрынина.

Так кто вправе претендовать на его наследство и наследие Добрынина, расскажет корреспондент «Известий» Леонид Климечук.

Скромно, можно сказать по-домашнему, провожают в последний путь большого творца шлягеров конца прошлого века и хитов начала XXI. На похоронах Вячеслава Добрынина, по воле самого маэстро, в основном родные и друзья. Юрий Антонов, Владимир Винокур и Лев Лещенко.

«Каждый человек знал его песни. Его любили в любой семье. В любом уголке нашего Отечества. Он был родным человеком для всех наших людей», — рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Прощаются с композитором и те, кого при жизни собрать вместе было почти невозможно. Рядом с овдовевшей супругой Ириной, сдерживает слезы за черными очками единственная дочь Екатерина, прилетевшая на похороны из США. Церемонию посетил и недавно объявившийся внебрачный сын артиста Альберт Штефан.

У многих даже мимолетная встреча или телефонный разговор с «Доктором Шлягером» оставались в памяти на всю жизнь.

«Мне будет не хватать, когда он мне всегда говорил: „Аркашка, привет!“. Слово Аркашка мне будет очень не хватать», — поделился с нами заслуженный артист России Аркадий Укупник.

Почти что у каждого артиста советской эстрады были с ним не только общие песни, но и интересы. К примеру, с Александром Маршалом у Добрынина совпадали музыкальные кумиры.

«Мы с ним сошлись на „Битлз“ в свое время когда-то. И вот обсуждали это очень часто. Для нас это была группа, которая повлияла на нашу жизнь вообще», — сказал заслуженный артист России Александр Маршал.

Вячеслава Добрынина не стало первого октября, случился третий инсульт. Несколько лет назад маэстро перестал давать концерты. Вел уединенный образ жизни. Но не переставал работать. Вместе с давним соавтором Симоном Осиашвили работали над песней, которую лишь после ухода артиста теперь считают пророческой.

«За несколько месяцев. Говорит: видимо, может, это даже будет моя последняя песня. Предложил мне строчку «Все могло быть иначе». Написал я припев. Там такие строчки: «Все могло быть иначе. Я хотел взлететь выше. Только жизнь дала сдачи. И я снова упал», — поведал нам Заслуженный артист России Симон Осиашвили.

Добрынин не грезил сценой. Он увлекался историей, физикой и даже футболом. Но в старших классах заболел музыкой. Даже внешне юный музыкант пытался походить на одного из исполнителей легендарных «Битлз» — Пола Маккартни.

Тогда фамилия будущей знаменитости была Антонов, Вячеслав не захотел, чтобы его путали с другим Юрием, просто взял и поменял свою фамилию на Добрынин. Именно так он и прославился, в самом популярном ансамбле семидесятых «Веселые ребята». Где и прозвучали его первые песни.

Добрынин написал не один десяток хитов. Больше чем кто-либо делился своими песнями с другими артистами. Первый шлягер композитора исполнил Лев Лещенко.

Для своего друга Льва Лещенко Добрынин писал, как признавался с особым удовольствием, результат — больше 40 песен, и почти каждая моментально уходит в народ.

«Ушел гений. Я очень скорблю. Слава, мы тебя помним и любим. Вячеслав Добрынин — Гений», — комментирует артист Владимир Винокур

«Он просто стал человеком поколения. Он поколения совместил, он их сблизил. От моих ровесников до двадцатилетних, восемнадцатилетних людей молодых. И скажите: «а давайте споем песню «Прощай». Они споют. Вот что такое Добрынин», — сказал заслуженный артист России Михаил Шуфутинский.

Песни Добрынина исполняли Сергей Минаев, Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Михаил Боярский. Он писал для других больше двадцати лет и лишь в 1986 году впервые сам вышел перед публикой — снялся в музыкальном клипе «Спасатель», И то случайно, артист Боярский не приехал на съемки, а отменять было сложно и дорого. Тогда Добрынин взял гитару чтобы скрыть дрожь в руках и ступил на сцену, на тот момент уже было 40.

Популярность и хиты приносили не малые гонорары. Так в семидесятых при средней зарплате в 130 рублей, роялти и выступления приносили композитору больше трех тысяч в месяц. На эти деньги он мог купить себе три Москвича-412. А за четыре месяца отчислений певцу хватало на однушку в Москве. Если пересчитать на нынешние деньги, Вячеслав Добрынин зарабатывал порядка двух — трех миллионов в месяц на протяжении почти пятидесяти лет.

Подтверждает эти данные и биограф Добрынина Михаил Шабров. Вспоминая, что еще в самом начале творческого пути Добрынин кажется понял, в чем секрет шлягера.

«И вот мы идем пешком. Он размахивал руками и говорил, что я им всем докажу. Он сказал я держу шлягер за хвост. И так и было, потому что каждая песня Добрынина, практически, она становилась шлягером», — поделился поэт-песенник, писатель Михаил Шабров.

В жизни «Доктора Шлягера» было и правда все. И деньги, и известность, и народная любовь. А вот после смерти композитора многое у его наследников могут отобрать. Теперь в очередь за состоянием Добрынина внебрачный сын Альберт Штефан.

Наследство не малое, помимо сбережений у Добрынина есть два загородных дома и трехкомнатная квартира в центре Москвы. Эксперты оценивают все это более чем в 200 миллионов рублей. Чтобы претендовать на них, наследнику со стороны придется для начала провести ДНК-тест и установить отцовство.

«И даже если он при жизни его не признавал, то такой судебный порядок его вернет в общем-то в первую категорию, в первую линию наследников. Поэтому, это достаточно долгий процесс. У нас таких примеров очень много. У нас у Градского такое всплывало», — комментирует адвокат Андрей Алешкин.

Но дороже всех особняков и денег — песни. Не только в культурном, но и в материальном плане. Их дети и супруги наследуют так же, как и все остальное имущество, получая затем немалые авторские отчисления. Так, выиграв суд у Андрея Разина, вдова Юры Шатунова получила права на 23 трека, общей стоимостью в 300 миллионов рублей. У Вячеслава Добрынина хитов почти что в пять раз больше, и звезды до сих пор их исполняют. И даже если его квартира и дома сгорят или обесценятся, то шлягеры останутся вечными.