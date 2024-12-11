Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не готовится

Песков: разговор Путина с Трампом не готовится

Фото: www.globallookpress.com/White House

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Была ли инициатива американской стороны по этому поводу?

Разговор российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Он объяснил, что инициатив американской стороны по этому поводу пока не было.

«Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере мы ждем до инаугурации, а там видно будет», — сказал представитель Кремля.

Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт.

Предварительно, Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США заявили о намерении ужесточить санкции против РФ.

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