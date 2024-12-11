Путин и Мирзиёев обсудили ситуации в Сирии и вокруг Украины

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор

Путин и Мирзиёев обсудили ситуации в Сирии и вокруг Украины по телефону

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Главы государств в телефонном разговоре также обговорили дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Узбекистан в мае 2024 года», — уточняется в сообщении российского правительства.

Уточняется, что главы государств также обменялись мнения по поводу ситуации в Сирии и вокруг Украины.

В мае Владимир Путин посещал Узбекистан с государственным визитом. Тогда лидеры обсуждали двустороннее сотрудничество, а также контракт по созданию атомной электростанции (АЭС) российского дизайна с малыми ядерными реакторами.

Помимо этого, Москва и Ташкент планировали строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики и газохимического комплекса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума. Тогда российский лидер также отметил, что преобразования в республике будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

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