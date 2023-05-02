Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с проведением конституционного референдума

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 52

За последнее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с проведением конституционного референдума

Фото: © РИА Новости / Зафар Халилов

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева с успешным проведением конституционного референдума. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Преобразования в республике будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, уверен российский лидер.

«От души желаю Вам новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в сообщении Путина.

Масштабную реформу Мирзиеев инициировал в 2022 году. Новый закон предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункты о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет, о запрете смертной казни и запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Новый проект закона поддержали 15 034 608 человек.

За последнее время в основной закон Узбекистана поправки вносились 15 раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин обсудил с главой Узбекистана укрепление партнерства.

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