Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с проведением конституционного референдума

Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева с успешным проведением конституционного референдума. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Преобразования в республике будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, уверен российский лидер.

«От души желаю Вам новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в сообщении Путина.

Масштабную реформу Мирзиеев инициировал в 2022 году. Новый закон предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункты о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет, о запрете смертной казни и запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Новый проект закона поддержали 15 034 608 человек.

За последнее время в основной закон Узбекистана поправки вносились 15 раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин обсудил с главой Узбекистана укрепление партнерства.