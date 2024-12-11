Главная елка страны уехала в Кремль

Главную новогоднюю елку страны из Можайска автопоездом отправили в Кремль
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Символ Нового года проедет через Спасские ворота в ночь с 11 на 12 декабря.
Главную новогоднюю елку страны отправляется из подмосковного Можайска в Кремль. За рулем автопоезда сидел Дед Мороз. Эксклюзивные кадры показывает 5-tv.ru.
«Ждем команды и двигаемся по месту назначения!» — сообщил водитель-Дед Мороз.
Перед торжественной отправкой главной ели России прошло театрализованное представление и игры.
По словам водителя, такой ценный груз будут сопровождать правоохранительные органы. При этом двигаться машина будет со скоростью не более 60 километров в час.
Через Спасские ворота Кремля елка проедет в ночь с 11 на 12 декабря, после чего ее поставят на Соборной площади. Стоять новогодняя красавица там будет вплоть до Крещения.
В этом году главный символ Нового года спилили в Подмосковье вблизи от деревни Знаменки. Дереву уже 90 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что елка-рекордсмен от VK появилась в Парке Горького. Высота дерева — больше 30 метров.
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