Путину показали умное кольцо и другие гаджеты Сбера

На Международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey 2024 в Москве президенту России Владимиру Путину показали гаджеты, которые помогают отслеживать состояние здоровья человека.

Так, российскому лидеру продемонстрировали умное кольцо и умную камеру. Последняя способна сканировать уши, нос, горло и кожу человека, а затем отправлять результаты лечащему врачу.

«Ранняя диагностика и выявление заболеваний. Второе — ведение пациентов, у которых уже есть диагноз, и третье — это профилактика заболеваний за счет корректировки образа жизни», — объяснил Путину специалист.

Все указанные устройства получили сертификаты на систему удаленного мониторинга, так что граждане, которые будут ими пользоваться, смогут общаться с врачом дистанционно.

Специалисты также отметили, что при помощи удаленного мониторинга наблюдаются уже более полумиллиона человек, что помогло сократить смертность на 30%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ.