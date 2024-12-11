Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ

За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили в России облик целых отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.

Российский лидер привел в пример сферу креативных индустрий, где «казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим».

«Генеративные модели создают музыку высокого качества в различных жанрах. В режиме реального времени синхронно переводят устную речь на десятки языков, производят видео, которые уже не отличить от съемок реального мира», — отметил он

Путин подчеркнул, что это говорит о наступающей революции и в инженерном деле, и в проектировании, и в конструировании новых компонентов и целых устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ объявил о создании Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта.