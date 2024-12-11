Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Президент РФ привел в пример сферу креативных индустрий.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили в России облик целых отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.

Российский лидер привел в пример сферу креативных индустрий, где «казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим».

«Генеративные модели создают музыку высокого качества в различных жанрах. В режиме реального времени синхронно переводят устную речь на десятки языков, производят видео, которые уже не отличить от съемок реального мира», — отметил он

Путин подчеркнул, что это говорит о наступающей революции и в инженерном деле, и в проектировании, и в конструировании новых компонентов и целых устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ объявил о создании Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год