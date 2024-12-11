Сбой произошел в работе WhatsApp*

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 91 0

Также были замечены жалобы пользователей X.

Массовый сбой в работе WhatsApp

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Пользователи в РФ жалуются на сбои в работе WhatsАpp* и Viber. У некоторых не отправляются сообщения — как в ПК, так и с мобильных устройств.

Сообщения о технеполадках у мессенджера начали поступать примерно в 20:45 мск. По данным сервиса «Сбой. рф», количество жалоб на сегодня — более 2300. Больше всего их поступило от пользователей из Москвы.

На сервисе DownDetector было зафиксировано более десяти тысяч сообщений о проблемах. В данный момент причины сбоя остаются неясными.

Также были замечены жалобы пользователей X, поступило более 100 заявления о проблемах.

Некоторые пользователи сообщают также о сбоях в Facebook*, Instagram* и Threads* — им не удается отправить сообщения и файлы.

Ранее 5-tv.ru писал, что работе ряда банковских сервисов и операторов связи были зафиксированы неполадки.

 

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

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