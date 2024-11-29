В работе банковских сервисов и операторов связи зафиксированы неполадки

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 49 0

РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов и операторов связи

В работе банковских сервисов и операторов связи зафиксированы неполадки

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Причина связана с неисправностью одного из облачных сервисов.

В функционировании банковских сервисов, операторов связи и служб доставки наблюдаются сбои, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Отмечается, что на нескольких платформах в Рунете зафиксированы временные неполадки. Предварительно, причина может быть связана с техническими неисправностями одного из облачных сервисов.

По информации ведомства, эксперты уже занимаются диагностикой устранением произошедшего сбоя. Сотрудники продолжают следить за ситуацией и ожидают в скором времени восстановление всех услуг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут в два раза увеличить максимальную страховку по вкладам. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с полутора до трех миллионов рублей максимального размера страхового возмещения.

Если проект вступит в силу, изменения коснутся статьи Федерального закона «О страховании вкладов в банках РФ». Согласно ему, страховое возмещение увеличится и составит максимум три миллиона рублей. Такая мера должна помочь укрепить и подчеркнуть доверие к банковской системе России, считают парламентарии.

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