В работе банковских сервисов и операторов связи зафиксированы неполадки

Причина связана с неисправностью одного из облачных сервисов.

В функционировании банковских сервисов, операторов связи и служб доставки наблюдаются сбои, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Отмечается, что на нескольких платформах в Рунете зафиксированы временные неполадки. Предварительно, причина может быть связана с техническими неисправностями одного из облачных сервисов.

По информации ведомства, эксперты уже занимаются диагностикой устранением произошедшего сбоя. Сотрудники продолжают следить за ситуацией и ожидают в скором времени восстановление всех услуг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут в два раза увеличить максимальную страховку по вкладам. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с полутора до трех миллионов рублей максимального размера страхового возмещения.

Если проект вступит в силу, изменения коснутся статьи Федерального закона «О страховании вкладов в банках РФ». Согласно ему, страховое возмещение увеличится и составит максимум три миллиона рублей. Такая мера должна помочь укрепить и подчеркнуть доверие к банковской системе России, считают парламентарии.