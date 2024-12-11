Над акваторией Севастополя сбили два беспилотника ВСУ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 230 0

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Над акваторией Севастополя сбили два беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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По словам губернатора, атаку отразили российские силы ПВО.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Черного моря вблизи Севастополя успешно отражена атака двух беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в два километра», — отмечается в публикации.

Губернатор добавил, что обстановка остается под контролем. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе проведения спецоперации.

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