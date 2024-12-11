Средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 32 беспилотника ВСУ

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе проведения спецоперации. За сутки украинские боевики потеряли до 1455 убитыми и раненными и военную технику, в том числе западного производства. Например, американскую гаубицу М777.
Уничтожены три склада с боеприпасами для ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к президенту РФ с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее рассказывал о том, что группировка ВСУ оказалась в окружении под Курахово.
- 11 дек
- Цель поражена: российские войска уничтожили украинский опорник под Курахово
- 11 дек
- Сдаться или умереть: группировка ВСУ оказалась в окружении под Курахово
- 9 дек
- Путин распространил выплаты получившим инвалидность в зоне СВО на волонтеров
- 9 дек
- ВС РФ уничтожили командный пункт и сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
- 9 дек
- Российские военные вытесняют ВСУ из Курского приграничья
- 8 дек
- Предпремьерный показ фильма «Алдан» о подвигах героев СВО прошел в Москве
- 7 дек
- Российские силы освободили населенный пункт Берестки в ДНР
- 7 дек
- Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 дек
- Артиллеристы РФ уничтожили минометный расчет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 дек
- «Накатом на противника»: военнослужащие ВС РФ рассказали о боях в районе Курахово
Читайте также
93%
0.65 106.20
1.10
Нашли ошибку?