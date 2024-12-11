Средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 32 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе проведения спецоперации. За сутки украинские боевики потеряли до 1455 убитыми и раненными и военную технику, в том числе западного производства. Например, американскую гаубицу М777.

Уничтожены три склада с боеприпасами для ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к президенту РФ с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее рассказывал о том, что группировка ВСУ оказалась в окружении под Курахово.