Над казармами спецполка полиции в Грозном сбили беспилотник

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 70 0

Ранены четыре бойца караула.

Фото, видео: Telegram/Telegram-канал Рамзана Кадырова/RKadyrov_95; 5-tv.ru

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Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях», — заявил он в своем Telegram-канале.

Четыре бойца караула получили легкие ранения. По его словам, дрон повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, его быстро потушили. Обошлось без серьезных повреждений здания, добавил глава Чечни.

Ранее 5-tv.ru сообал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Черного моря вблизи Севастополя успешно отражена атака двух беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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