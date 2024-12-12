За ночь силы ПВО России предотвратили 16 атак беспилотников ВСУ на регионы РФ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Больше всего БПЛА было направлено на Крым.

За ночь силы ПВО России предотврати 16 атак беспилотников ВСУ на регионы РФ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО России уничтожили 16 беспилотных аппаратов самолетного типа над территорией нашей страны. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Украина пыталась совершить террористические атаки на четыре региона России. Больше всего БПЛА было направлено на Крым. В небе над полуостровом сбили восемь дронов. В Курской области перехватили четыре аппарата, три беспилотника уничтожили в республике Северная Осетия-Алания и одну атаку предотвратили над территорией Курской области.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что над казармами спецполка полиции в Грозном сбили беспилотник. В результате падения БПЛА легкие ранения получили четыре бойца караула. Дрон повредил кровлю и выбил стекла, кроме того, фрагменты аппарата спровоцировали небольшое возгорание. Огонь вскоре был потушен. Само здание казармы полиции сильно не пострадало. Личный состав в это время находился в защищенных от атак помещениях.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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