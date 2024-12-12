Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time

Эфирная новость 20 0

Республиканцу уже присуждали эту номинацию в 2016 году.

Фото, видео: Reuters/Брайан Снайдер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп может во второй раз стать «Человеком года» по версии американского журнала Time. Как узнало издание Politico, об этом должны объявить сегодня, когда избранный президент США будет открывать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ранее эту номинацию Трампу уже присуждали в 2016-м, когда он тоже победил на выборах. В числе других претендентов на звание — Камала Харрис, Илон Маск и Кейт Миддлтон.

А сам Трамп продолжает сейчас формировать новую администрацию и готовиться к инаугурации в январе. И как пишут СМИ, на церемонию республиканец пригласил председателя Китая Си Цзиньпина. Это при том, что экономическое противостояние КНР — один из пунктов программы Трампа.

Как сообщается, если Си приглашение примет, это станет первым случаем присутствия иностранного лидера на инаугурации президента США за полтора века.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Маск не захотел становиться «Человеком года» по версии журнала Timе.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
103.27
3.24 108.56
2.36
Широкий жест Вселенной: ведический гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

14:34
Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня на католическое Рождество
14:20
Больше золота! Как привлечь богатство в Новом 2025 году с помощью фэн-шуй
14:18
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
14:17
Больше полувека на подмостках: главные вехи жизни актрисы Раисы Максимовой
14:04
Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time
13:52
Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
Пугающие предсказания Нострадамуса на 2025 год
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год