Встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа организовали на горной вилле Цилинь — это государственная резиденция.

Перед началом лидеры сделали совместное фото — Путин стоял справа от Си Цзиньпина, Трамп — слева. В протокольной практике место справа считается наиболее почетным.

Президент России и председатель КНР выбрали классические галстуки в красных тонах, а глава Белого дома появился перед журналистами в синем. Корреспондент «Известий» Максим Прихода весь день наблюдал за переговорами и присмотрелся к каждой детали.

В этой встрече все было символично: и уединенная резиденция, укрытая от посторонних глаз, и свежие фиолетовые орхидеи — символ дружбы — в центре круглого стола, за которым как равные встретились Путин, Си и Трамп.

Встречи в таком составе никогда раньше не собирались. Это первые в истории переговоры, в которых участвуют лидеры двух крупнейших экономик мира и трех сильнейших армий.

Вокруг стола — государственные флаги: по три с каждой стороны, в разном порядке, также подчеркивали равенство. По всему маршруту троицы и на совместном фото флаги выставили так, что невозможно разобрать, откуда считать центр, и чей в нем — российский или китайский.

Путь журналистов, прибывших освещать встречу, был отнюдь не размеренным.

Когда суета улеглась, каждый участник встречи выступил со вступительной речью.

«Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные, и экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую. У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине», — сказал президент России Владимир Путин.

До начала встречи стороны подчеркивали, что объединяющим историческим фактором станет память о союзничестве во Второй мировой войне. Китайский лидер напомнил:

«Мир — это вечное чаяние человеческого общества. Наша планета пережила более десяти тысяч войн, и две самые масштабные из них принесли человечеству небывалые тяжелые страдания. По сей день в мире еще тлеют более 60 локальных конфликтов», — сказал председатель КНР Си Цзиньпина.

Путин дополнил:

«Три наших государства объединяет не только статус стран‑победительниц во Второй мировой войне, но, главное, — совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — добавил президент России.

Очевидно, главной целью саммита было договориться о параметрах глобальной безопасности. Факторов, ее подрывающих, множество. Среди первых — Украина.

«Мы поговорим о войне между Россией и Украиной — собственно, мы уже начали это обсуждение. И, на мой взгляд, процесс движется», — сказал президент США Дональд Трамп.

Президенты России и США обсудили украинский вопрос на двусторонней встрече непосредственно перед беседой втроем. Она не была запланирована заранее, однако лидеры не скрывали: они были рады видеть друг друга.

Многие болевые точки планеты обострились в период работы предыдущей администрации США и по вине институтов, ее поддердивающих.

«Возможная сфера нашего сотрудничества — поиск способов защиты суверенитета от недобросовестных глобалистских организаций, таких как Международный уголовный суд. Эта структура вышла из‑под контроля и, как мы все, полагаю, согласимся, своей юрисдикции», — отметил Трамп.

Результативность подобных встреч традиционно оценивают по наличию подписанных итоговых документов. В этот раз такой документ есть — Декларация о мире. В ней как раз и про роль ООН, и про Международный уголовный суд, и про ядерное оружие, крупнейшие запасы которого — у трех стран.

— Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

В подтверждение статуса за пределами зала дежурил и адъютант с ядерным чемоданчиком. У другой двери, вероятно, его коллега, но уже в американской форме.

Когда двери открылись, Трамп уехал первым. Си Цзиньпин проводил Владимира Путина до автомобиля. Лидеры имели еще несколько минут на обмен мнениями.

— Мне кажется, даже никто не ожидал, что все так пройдет в совершенстве. Спасибо большое.

Этот саммит утвердил реальный баланс сил в мировой политике и вполне может стать ее новой точкой отсчета.

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