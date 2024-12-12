«Выглядит изможденным»: почему быстрое похудение визуально старит лицо

При экстремальной потере веса внешность может измениться не в лучшую сторону.

Резкое похудение может с негативно сказаться внешности. Почему так происходит и как предотвратить такие изменения, в беседе с aif.ru объяснила врач-косметолог Алиса Шарова.

При экстремальной потере веса лицо может потерять свою форму и обвиснуть, накинув похудевшему с десяток лишних лет.

«Быстро — это не значит правильно и безопасно для здоровья. При любых вариантах быстрого снижения веса лицо тоже худеет, а это приводит к тому, что оно выглядит более старым и изможденным», — предупредила Шарова.

По словам эксперта, большую роль в поддержании свежести лица играет глубокий жир, который располагается между костями черепа и лицевыми мышцами. Именно он определяет структуру и объем лица.

Потеря такого жира — неизбежный процесс, связанный именно со старением организма. Он касается даже людей с избыточным весом. Сохранить часть глубокого жира можно при поддержании стабильного веса и правильном питании. В косметологии также есть процедуры, направленные на омоложение лица.

Шарова напомнила, что на состояние кожи лица также влияет генетика и образ жизни. Серьезные косметологические и хирургические вмешательства, вопреки ожиданиям, тоже могут негативно сказаться на старении той области, на которой проводились процедуры.

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