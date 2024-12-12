Путин вручил военкору Поддубному «Золотую звезду»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 109 0

Корреспондент назвал текущее время «периодом массового героизма».

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному «Золотую звезду» Героя России.

«Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые, именно тяжелые ранения», — отметил российский лидер.

БПЛА атаковал автомобиль с Поддубным 7 августа, спустя день после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. У корреспондента были диагностированы ожоги, травму черепа, а также травму лицевого скелета. Поддубного выписали только к середине сентября.

Ранее Поддубному указом президента было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

До этого 5-tv.ru писал, что Путин присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

Также 5-tv.ru сообщал, что Поддубный хочет познакомиться с людьми, которые спасли его в Курской области. По словам журналиста, без помощи местных жителей он бы погиб.

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