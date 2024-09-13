«Пожать руку мужикам»: Поддубный хочет связаться со спасшими его в Курской области

По словам журналиста, без помощи местных жителей он бы погиб.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил, что хочет познакомиться с людьми, которые спасли ему жизнь. Такое желание он выразил в ходе встречи с генеральным директором медиагруппы «Россия сегодня», автором и ведущим программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрием Киселевым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами.

По словам Поддубного, о произошедшем он помнит совсем мало. По рассказам коллег ему удалось узнать, что местные жители помогли ему эвакуироваться из обстреливаемого региона, когда он получил тяжелое ранение.

«Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо. В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека — это поступок, они не испугались. И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб», — отметил военкор.

Он также выразил благодарность всем врачам, которые помогли и ему лично, и всем пострадавшим в Курской области людям.

Тяжелое ранение Поддубный получил 7 августа, на следующий день после старта боевых действий в Курской области. В автомобиль военкора влетел вражеский беспилотник. Журналиста госпитализировали с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Уже сегодня, 13 сентября, его выписали из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Поддубный продолжит наблюдаться у врачей после выписки.